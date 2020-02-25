مصر | اليوم.. نظر ثان جلسات محاكمة "زياد العليمي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر ثان جلسات محاكمة "زياد العليمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ثان جلسات محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني.

يُذكر أن "العليمي" حضر الجلسة الماضية، وحضر معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي، وأحمد فوزي، وأحمد راغب، وراجية عمران، ومالك عدلي، ومحمد عيسى السروي، وياسر شكري، ومحمود عباس.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقاءه.

وطالب المحامون بتأجيل القضية للاطلاع عليها، بحجة أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز، وزيارة موكلهم.

كما طالبوا أيضا بإخلاء سبييل المتهم على ذمة القضية لانتفاء مبررات حبسه الاحتياطي، وبسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.