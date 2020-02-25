مصر | وزير الخارجية يصل مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يصل مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، وزير الخارجية السفير سامح شكري، بمقر مجلس الدولة بالدقي، لبحث سبل التعاون بين الجهتين.

وفي وقت سابق، استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وزير النقل الفريق كامل الوزير، بقصر الأميرة فوقية، الذي حضر لتقديم التهنئة ل"حسام الدين"، بمناسبة ثقة الرئيس السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة.



حضر اللقاء وفدا من أعضاء المجلس الخاص، المستشار يحيي خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس المجلس أمين عام مجلس الدولة.

