أخبار مصر | عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد شرين، القاضي بمحكمة النقض: إن مياة نهر النيل مشكله أمن قومي، وهناك اتفاقيات تحكم حجم المياة الملتزمة بتوريدها إثيوبيا إلي مصر، ولا يجب حدوث خلل بها.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الصالون الثقافي في نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، و الذي حل ضيفا عليه الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، وزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق.

و توجه "شيرين" بالتساؤل ل "شهاب" حول مدى أحقية مصر في حالة حدوث خلل في هذا الالتزام من جانب إثيوبيا، والذي يعد إضرارا بالأمن القومي، وسبل استخدام الحق في الدفاع الشرعي بمعناه الواسع، أم سيدخل ذلك في إطار المنزاعات؟.

وتابع تساؤله عن موقف مصر في حاله فشل المفاوضات الحالية؟ و هل يحق لنا طلب تدخل المجتمع الدولي؟، و هل لمصر حق مشروع لتوقيع عقوبات علي إثيوبيا حتي نستطيع أن نحصل علي حقنا في المياة؟.

وأضاف "شيرين" أن مصر أصبحت في أزمة كبيرة، لوصول المفاوضات بينها و بين أثيوبيا إلي طريق مسدود.