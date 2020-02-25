شكرا لقرائتكم خبر عن عروض إدارة «مصر الجديدة للإسكان»: لم يتقدم أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الأثنين، عدم تقدم أحد لعقد إدارة الشركة، وقالت، في بيان للبورصة المصرية، إن لديها خطة بديلة لتطوير الشركة سيتم الإعلان عنها قريباً، إذ إنها تعكف على وضع استراتيجية للتطوير لتطبيقها السنوات المقبلة.

وأضافت الشركة أنها تملك ثروة عقارية كبيرة بمناطق استراتيجية واستطاعت خلال العام الماضى إعادة هيكلة الشركة مالياً وتسويقياً وزيادة رأس المال المرخص من 200 مليون جنيه لـ1.5 مليار جنيه، وتحقيق 41% صافى ربح بنهاية العام المالى الماضى.

وقال ماجد شريف، الرئيسى التنفيذى لشركة «سوديك»، لـ«المصرى اليوم» إن شركته لم تقدم عرضاً لإدارة شركة مصر الجديدة، لأن لديها ملاحظات كثيرة على شكل الطرح وكراسة الشروط، أبلغت بها الجهات المعنية وأوضحتها لوزير قطاع الأعمال العام، خلال لقائه ممثلى الشركات التي سحبت كراسة الشروط.

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وأضاف شريف أن طرح «مصر الجديدة» أمر جيد جداً وتحرك مطلوب للاستفادة من الأصول الضخمة المملوكة للشركة، وإذا تمت إعادة الطرح من منظور مختلف يتفهم متطلبات شركات الإدارة، فإن «سوديك» ستكون أول المهتمين بالمشاركة في إعادة الطرح.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام وافقت، في نوفمبر من العام الماضى، على إسناد عقد إدارة شركة مصر الجديدة لمستثمر مؤهل من ذوى الخبرة في التطوير العقارى، وذلك من خلال طرح 25% من حصة الشركة القابضة للتشييد البالغة 72%، واقتطاع 10% لمستثمر استراتيجى وطرح بقية الحصة في البورصة.

وأعلنت الشركة أن الأحد موعد تلقى العروض المالية والفنية من الشركات الأربع التي سحبت كراسة الشروط، وهى: 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وبالم هيلز للتعمير، وبى بى أي بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان السعودية للتطوير العقارى.

في سياق متصل فقد سهم الشركة في تداولات الأثنين، 180 قرشاً من قيمته ليغلق عند 17.05 جنيه، بنسبة تراجع 9.7%، ولم تفلح تطمينات الشركة في وقف عروض البيع على السهم.