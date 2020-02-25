شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات المصري اليوم» ترصد وضع الوحدات في مدن القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من سكان العبور الجديدة، أن بعض العمارات تقع بالتوازي مع أبراج الضغط العالى، وأبراج تقوية شبكات المحمول، وعدم وجود وسائل مواصلات تخدمهم بشكل كامل، حيث لا تتواجد سوى السيارات الصغيرة، والتى تخدم المدينة ومدينة العبور والأمل ومشروعات سكن مصر والإسكان الفاخر.

وفقا لبيانات وزارة الإسكان فإنه تم إنشاء 219 عمارة إسكان بمنطقة الحرية بتكلفة تصل إلى 734 مليون جنيه، وإنشاء 210 عمارات بمنطقة الكرامة بتكلفة 671.8 مليون جنيه.

وبالرغم من وجود ممرات لسير الكراسى المتحركة لذوى الإعاقة، إلا أنه يوجد بعضها غير ممهد، في الوقت نفسه انتشرت بالوعات الصرف الصحى، دون غطاء خاصة في الطرق الداخلية بين العمارات، بسبب السرقات المتتالية.

المدن الجديدة

المدن الجديدة

المدن الجديدة

وفى مدينة أكتوبر الجديدة، اعتبر ساهر السيد موظف وأحد سكان منطقة 800 الف فدان، أن المشروع لا يزال ينقصه الكثير من الخدمات، وخاصة الامن والخدمات الصحية، في الوقت الذي تتواجد فيه مبان لهذه الخدمات ولكن لا تزال تحت الإنشاء، ولا يوجد مخابز أو جمعية استهلاكية، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة كافية.

المشكلة نفسها الخاصة بالسباكة و«تصريف المياه» التي شكا منها بعض سكان العبور الجديدة، تكررت في أكتوبر الجديدة، وتقدم السكان بالعديد من الشكاوى للمطالبة بتحسين حالة المنطقة، ودخول الغاز الطبيعى، حيث يكبدهم شراء أنابيب البوتاجاز مبالغ باهظة، في الوقت نفسه تم إدخال الغاز إلى مشروع سكن مصر الذي يفصله عن الإسكان الاجتماعى، شارع واحد.

من أبرز المخالفات الموجودة بالمشروع إيجار الوحدات بالمخالفة للقانون، مما يهدد بتغيير التركيبة السكانية للمشروع حسب قول سيد محمود أحد سكان المنطقة الذي أكد على تواجد العديد من الوحدات المؤجرة بمبالغ متفاوتة بين 500 و600 جنيه شهريا، ولم يتعرضوا لأى غرامات من جهاز المدينة.

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تأتى مدينة بدر، على رأس أعلى المدن في عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، في منطقة الـ 100 فدان بالحى الرابع، ولكن بسبب عدم سداد السكان لوديعة الصيانة البالغة 7 آلاف جنيه، لم يقم جهاز المدينة برصف الطرق والاهتمام بخدمات النظافة، والمساحات الخضراء، والتى يقوم بها السكان كمجهود ذاتى- وفقا لقول عدد كبير منهم- في الوقت نفسه تكررت الشكوى من عدم وجود نقاط أمنية أو مستشفى مركزى، فضلا عن الإيجارات الرخيصة للعمال، مما يصيب السكان بالضيق، لعدم اهتمامهم بالصيانة أو النظافة، بينما وفر جهاز المدينة مركزا تجاريا وآخر طبيا، وملاعب خضراء وأتوبيسات مجانية لنقل السكان داخل المدينة.

بالنسبة لمشروعى دار مصر وسكن مصر، فإن الحال جاء مختلفاً بعض الشىء، بالرغم من تكرار بعض المشكلات في مدينة بدر، خاصة من حيث سوء التشطيبات وأعمال السباكة والطلاء.

قال محمد حسان أحد الملاك بمنطقة دار مصر بمدينة بدر إن الكثير من العمارات تعانى من آثار تسرب المياه وقدموا شكاوى عديدة، لإصلاحها ولكن لم يستجب لهم أحد.

بينما شكا عدد من ملاك مشروع دار مصر في حدائق أكتوبر من عدم الاهتمام ومتابعة النظافة، بالرغم من توافر صناديق القمامة المنتشرة في كل مكان بالإضافة إلى سوء التشطيبات في عدد كبير من العمارات.

لمشروعى دار مصر وسكن مصر، اهتمام خاص من قبل السماسرة، ففور استلام الحاجزين وحداتهم يفاجأون باتصالات تليفونية للبيع بـ«أوفر» على المقدم المدفوع، وفقا لهالة محمد، من الملاك بمشروع دار مصر المرحلة الثانية بمدينة العبور، بأنها فور استقبالها رسالة من البنك بإمكانية التسليم، تلقت اتصالا هاتفيا من إحدى الشركات الخاصة، تعرض عليها بيع وحدتها بمبلغ أعلى من المقدم التي دفعته بنحو 400 ألف جنيه، ولكنها رفضت.

يتكرر هذا الأمر كثيرا، بسبب عدم وجود أي مخالفة قانونية في بيع أو تأجير وحدات دار مصر أو سكن مصر بعد الاستلام نظرا لطبيعة المشروع الاستثمارية.

سناء محمد من السكان بمشروع دار مصر مدينة العبور، قالت إن البعض يلجأ للإيجار داخل المشروع بالرغم من ارتفاع أسعار التأجير، بسبب توافر الأمن والخدمات.