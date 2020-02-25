شكرا لقرائتكم خبر عن اختناقات مرورية بعد سقوط الأمطار.. والأرصاد: عدم الاستقرار ينتهي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، الأثنين، عدم استقرار الأحوال الجوية، وسقوط أمطار فى العديد من مناطق القاهرة، الأمر الذى أثر على حالة المرور فى العديد من أنحائها، وتسبب فى اختناق الحركة المرورية فى وسط المدينة والقاهرة الجديدة وبعض المناطق الأخرى.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لمواجهة سقوط الأمطار، والتأكد من انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع، وكلف المحافظات بالاستمرار فى متابعة الأعمال اللازمة على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

واطمأن، فى اتصال هاتفى مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال جولته التفقدية لمحافظتى المنوفية والقليوبية، على اتخاذ المحافظة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على بعض مناطق المحافظة.

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وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وقال محمود شاهين، مدير التحاليل بالأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تنتهى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، غدا، الأربعاء، وشهدت محافظة القاهرة أمطارا متوسطة، الأثنين، كما تشهد العاصمة، اليوم، الثلاثاء، أمطارا متوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار حتى الظهيرة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية، الأثنين، فى إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر نتيجة زيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح خلاله بإقلاع البالون، وارتباك حركة المرور فى المنيا نتيجة ضعف الرؤية على الطرق الصحراوية والزراعية، وهبوب رياح باردة، وتوقفت أغلب حركة المعديات النيلية منذ الصباح بسبب عدم وضوح الرؤية.

وفى بورسعيد، وجه المحافظ اللواء عادل الغضبان، جميع الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحى بالتواجد فى الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية، وسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه المتراكمة نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة فجر الأثنين.

وفى أسيوط، سقطت أمطار خفيفة، ما دفع المحافظة لإعلان حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ، وحذرت المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، ووجه المحافظ بمراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.