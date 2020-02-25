شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتسويق منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الأثنين، تحالفاً من كبرى الشركات العالمية في مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لوضع خطة لتسويق وإدارة مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، وقيادات الوزارة. وقال الجزار إنه يجب تسويق المشروع بشكل مختلف، ليس محليًا فقط، وإنما عالميًا أيضاً، لأنه المشروع الأول من نوعه في مصر.

واستمع «الجزار» إلى العروض المقدمة من تحالف الشركات العالمية، الذي قدم عرضاً متكاملا لكيفية تسويق وإدارة المشروع، وعرض خبراته وتجاربه في تسويق وإدارة المشروعات المختلفة على مستوى العالم. يذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع 385 متراً.