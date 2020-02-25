شكرا لقرائتكم خبر عن «ناصر الجديدة»: طريق سريع للربط بـ«أسيوط الأم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى لمشروعات الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة نفذت طريقًا جديدًا يربط بين مدينة ناصر «غرب أسيوط» ومدينة أسيوط القديمة «الأم» لاختصار وقت المرور إلى مدينة ناصر الجديدة إلى ثلث ساعة فقط بدلًا من ساعة ونصف الساعة، مما يسهم في سرعة تطوير المدينة التي يتم فيها حاليا عدد كبير من مشروعات الإسكان، بجانب توجه عدد من المطورين العقاريين إليها لأول في مرة في المدن الجديدة بالصعيد.

وقال «خطاب» إن الطريق الجديد هو طريق سريع «عابر» لنهر النيل بين هضبة أسيوط والنيل. وأوضح المتحدث الرسمى لمشروعات الإسكان أن مدينة ناصر الجديدة تقع على مساحة 6.6 ألف فدان، وتستهدف 345 ألف نسمة، وتبعد 14 كيلومترًا عن مدينة أسيوط الأم، و4 كيلومترات من مطار أسيوط، مشيرًا إلى أنه خلال 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من عمارات سكن مصر بالكامل بعدد 2644 وحدة، بجانب 1584 وحدة إسكان اجتماعى، ومنطقة الخدمات، فضلًا عن مأخذ محطة مياه الشرب بطاقة 25 ألف متر مكعب في اليوم.