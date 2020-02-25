شكرا لقرائتكم خبر عن «المنصورة الجديدة» تستقبل أول ساكنيها 30 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى لقطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إنه جارٍ حاليا تنفيذ محطة محولات كهرباء، ومحطة تحلية مياه بطاقة 160 ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه في مدينة المنصورة الجديدة، لتكون في انتظار سكان محافظات الدلتا الثلاث وهى: الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، في 30 يونيو المقبل.

وأضاف خطاب: «تقع المدينة على مساحة 7200 فدان، منها 263 فدانا للمرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تستوعب 680 ألف نسمة»، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 8 أسواق تجارية لخدمة مشروعات المدينة، وتعد المنصورة الجديدة أول مدينة جديدة تخدم أبناء الدقهلية وكفر الشيخ بوجهة شاطئية على ساحل البحر المتوسط، تحدها من الشرق جمصة، ومن الشمال دمياط الجديدة.

وأكد خطاب أنه تم تنفيذ مشروعات إسكان متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، من بينها سكن مصر وجنة وفيلات، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تشطيب 63 عمارة في سكن مصر 30 يونيو المقبل، شاملة تنسيق الموقع والمرافق والطرق من أصل 180 عمارة في المرحلة الأولى، بجانب تنفيذ 42 عمارة في مشروع جنة من أصل 468 عمارة.