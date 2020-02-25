شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يمنع عبدالله رشدي من صعود المنابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، وقف عبدالله رشدى، «إمام مسجد»، عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل.

وجاء في القرار «إنه بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة بشأن ما يثيره عبدالله رشدى على صفحاته من آراء مثيرة للجدل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، وبما أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمى إليها، وكأنها تقره على آرائه، فقد قررت منع عبدالله رشدى من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن».

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سبق وتم التوجيه على جميع الأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى في الإدارات أو المديريات لغير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل في نطاق مسؤوليته، أو إعادة نشر ما ينشر على موقع الوزارة علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أي صفحات باسم أي مسجد إلا بتصريح كتابى معتمد من رئيس القطاع الدينى والسلطة المختصة.

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عبدلله رشدى

وأضاف «طايع» لـ«المصرى اليوم» أن «رشدى» لم يلتزم بتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن واستمر في نشر آرائه وأفكاره المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، لذا جاء القرار بوقفه عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل.

وعقب «رشدى» على قرار وزير الأوقاف بالقول: «ثابت على مبادئى وكلماتى، وسأبقى بها صادحاً ما دمت حياً إن شاء الله».

كان «رشدى» كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: ‏«العمل الدنيوى مادام ليس صادرًا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية بحتة، لكنه لا وزن له يوم القيامة، ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا».

وفسر البعض حديثه بأنه يقصد الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، ليخرج عبر حسابه مجدداً، لينفى ذلك، قائلاً: «إننى لم أتطرق في منشوراتى لشخص الدكتور مجدى يعقوب، لكن العمل مع تكذيب الله ورسوله لا قيمة له يوم القيامة في ديننا نحن المسلمين».