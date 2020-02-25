شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة على انسحاب الزمالك من مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم اتحاد الكرة في كافة قراراته والعقوبات التي ستوقع على الزمالك طبقا للائحة بعد انسحاب الفريق من لقاء الأهلي المؤجل من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز لكرة القدم.

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وأضاف في بيان صحفي أن اللائحة ستطبق في هذه الحالة على الفريق المنسحب، وأن اتحاد الكرة منوط به إدارة هذا الملف باعتباره المسؤول عن إدارة اللعبة، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بها في هذه الحالة خاصة أن الزمالك انسحب من هذه المباراة فقط وليس المسابقة بشكل عام.

وأشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد لا يمنح الوزارة حق حل مجلس إدارة أي ناد في حال ارتكاب مثل هذه المخالفات، عكس القانون القديم، وأن الأمر يرجع فقط حال وجود مخالفات مالية وإدارية.

وأضاف صبحي أنه يتمنى عودة الهدوء إلى الوسط الكروي بشكل عام بين قطبي الكرة المصرية بصفة خاصة، لاسيما أنهما مقبلان على مواجهتين غاية في القوة سواء بلقاء الأهلي مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا، والزمالك مع الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، والجميع يملؤه الأمل في أن يكون النهائي مصريا خالصا بصعود الفريقين إلى النهائي.