شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بسقوط سيول على مناطق في سيناء غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية بالقاهرة بعد ظهر غد الأربعاء، مع استمرار سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ على مدن القناة والسويس والمدن المطلة على الخليج وسيناء، وقد تصل لحد السيول على مناطق في سيناء، غدًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، أن فرص الأمطار بالقاهرة الكبرى مستمرة غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن تنتهى بعد ظهر الغد.

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وشهدت القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا ورعدية أحيانا، وذلك على أغلب أنحاء المحافظتين وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غد الثلاثاء.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقسا غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السيئ لذروتها اليوم الاثنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والأمطار متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.