شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يكشف تفاصيل زيادة ضريبة السجائر والمعسل: حصيلتها ستصل لـ4 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب أشرف العربى، وكيلة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، في المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وزيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل.

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، إن الموازنة القادمة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة، والبرلمان يدعم الحكومة في مخصصات الصحة والتعليم بشكل أساسى.

وأوضح أن السجائر لها آثار سيئة على الصحة، وزيادة الضرائب عليها تتناسب مع الموازنة القادمة، مضيفًا أن الحصيلة النهائية لهذه الزيادة ما بين 3 لـ 4 مليارات جنيه سيتم تخصصيها بشكل كبير للصحة والتعليم.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.