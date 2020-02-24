بسبب خلافات مادية.. ضبط مرتكبي واقعة خطف سمسار وقتله في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة خطف سمسار وقتله في المنوفية؛ بسبب خلافات مادية.

وتلقى مركز بركة السبع، بلاغًا بخطف سمسار ماشية 34 سنة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، وتوصلت التحريات إلى قيام "سائق - 47 سنة" بارتكاب الواقعة، والسابق اتهامه في 8 قضايا، بالاشتراك مع عاطل 32 سنة، له معلومات جنائية، مُقيمان بدائرة مركز شبين الكوم، وشقيق الثاني -نجار- 34 سنة، والسابق اتهامه في قضيتي "سلاح، ضرب"، وعامل 25 سنة، مُقيمان بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وفران - 20 سنة، مُقيم بدائرة مركز بركة السبع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهمان الثالث والرابع وبحوزتهما قطعتي سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقررا بوجود خلافات بين المجني عليه والمتهمان الأول والثاني لسابقة تعديه عليهما بالضرب منذ حوالي أسبوع، والاستيلاء منهما على مبلغ مالي وبعض الأوراق الخاصة بهما -لم يُبلغا عن الواقعة- فعقدا العزم على الانتقام منه.

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وقاما بالاتفاق معهما والمتهم الخامس على خطف المجني عليه، وفي سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بإعداد سيارتين ملاكي ملك المتهمان الأول والثاني والأسلحة المضبوطة بحوزتهما.

وبتاريخ الواقعة قاموا بخطف المجني عليه حال استقلاله تروسيكل "مُحمل عليه 3 رؤوس ماشية" وتهديده بأسلحة بيضاء ووضعه داخل السيارة قيادة المتهم الأول، وتوجهوا به لمدينة العاشر من رمضان، وقاموا بإخفاء التروسيكل ورؤوس الماشية لدى حداد مسلح "75 سنة" مُقيم بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وتم احتجاز المجني عليه بشقة خاصة بالمتهم الأول وتعدوا عليه بالضرب، وأضافا بقيام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بقالب طوب على رأسه فأودى بحياته، وقام المتهمين الأول والثاني والثالث بنقل جثته بالسيارة الخاصة بالمتهم الأول، والتخلص منها بإلقائها على جانب الطريق الزراعي وسط زراعات بوص بقرية بدائرة مركز قويسنا وهربوا.

وتم بإرشاد المتهمان العثور على الجثة موثوقة اليدين من الخلف، وبها إصابات بالرأس والوجه ونزيف بالأنف والأذن اليمنى، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة الخاصة بالمتهم الثاني والتروسيكل الخاص بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.