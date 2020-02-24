"مصرع 10 أشخاص بطريق المطار وكواليس مأمورية الفجر لبؤرة أبوتشت".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الحماية المدنية تستعين بسيارات شفط المياه لسحب تراكمات الأمطار بالشوارع والميادين

استعانت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات شفط المياه؛ لسحب تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بالشوارع والميادين الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بكرداسة

أصيبت طفلة بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في منطقة كرداسة.

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من أحد المستشفيات باستقبال طفلة مصابة بكسور متفرقة بالجسم.

الجيزة تسجل أولى ضحايا الأمطار.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء

لقي شاب مصرعه، صعقا بالكهرباء بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالة وفاة بقرية "صول" التابعة لمركز أطفيح.

"جريمة شرف".. عامل ينهي حياة زوجته بطعنة قاتلة في الوراق

أقدم عامل على قتل زوجته بسكين بعد ضبطها في وضع مخل مع أبيه بمنطقة الوراق.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

تكدس مروري في القاهرة والجيزة بسبب مياه الأمطار

تسببت تراكمات المياه في الشوارع جراء الأمطار الغزيرة، في كثافات مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة، خاصة خلال وقت الذروة بسبب زيادة الأحمال.

ويعكف رجال الأمن على الانتشار في ميادين القاهرة والجيزة كافة؛ لخفض حدة الكثافات وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها.

ضبط 475 طربة حشيش داخل حقيبتين بموقف أتوبيس في أسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط، وبحوزته 475 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

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وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما (475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام).

مباحث العمرانية تداهم وكر مسجل خطر لتجارة الهيروين

ألقى ضباط مباحث العمرانية، القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.

أكدت تحريات الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، اتجار عاطل له معلومات جنائية مسجلة، في المواد المخدرة، متخذاً منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

الجنايات تقضي بالسجن 5 سنوات لمتهم في قضية "خلية مدينة نصر"

عاقبت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، المُتهم إسلام طارق بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

المتهم عمره 12 سنة.. تفاصيل مقتل طفل على يد صديقه بسبب "2 جنيه"

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مقتل طفل بطعنة من صديقه أثناء اللهو بأحد شوارع المعصرة.

وجاء في التحقيقات أن الطفل المجني عليه "سيف. ي" 10 سنوات، كان يلهو مع صديقه المتهم "محمد. ف" 12 سنة الجمعة الماضية، وبعد انتهاءهما من لعب "البلايستيشن" في أحد المحلات المجاورة، اقترح المتهم أن يلعبا "رهان بالعملة" مقابل 2 جنيه للفائز يدفعها الخاسر.

"ماشي عكس ودهس الميكروباص بركابه".. تفاصيل مصرع 10 أشخاص في تصادم مع "نقل"

قال مصدر بمديرية أمن القاهرة إنه تم رفع آثار الحادث المروع الذي وقع، فجر اليوم الاثنين، بالطريق المؤدي لمطار القاهرة، وأودى بحياة 10 أشخاص، وأسفر عن إصابة 5 آخرون؛ إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص.

أزيز الرصاص وسط الزراعات.. كواليس مأمورية الفجر والفصل الأخير لـ"بؤرة أبوتشت"

طقس بارد ونشاط ملحوظ للرياح في الساعات الأولى من صباح الإثنين، صمت يطبق على زراعات مركز أبو تشت بمركز قنا جنوب البلاد، إلا أن تحركات غير معتادة لرجال الشرطة دفعت قاطنو البلدة إلى التزام منازلهم انتظارا لما ستؤول إليه الأمور حتى قطع أزيز الرصاص حالة الهدوء، وسط تبادل لإطلاق النار أنهت معه الشرطة بؤرة يتزعهما أحد أعتى المسجلين خطرا.

تعذيب حتى الموت.. مأساة الطفلة "أسماء" مع زوج أمها تنتهي في المشرحة

لم يتحمل جسد الطفلة "أسماء. أ"، 4 سنوات، وصلة التعذيب المعتادة على يد زوج والدتها، وفارقت الحياة بعد اعتدائه عليها ضربًا بعصا خشبية بسبب بكائها باستمرار، وفي محاولة منها للإخفاء الجريمة، خشية من المتهم، ادعت الأم سقوط ابنتها من أعلى.

قبل 5 سنوات، تزوجت "سامية" (36 سنة - ربة منزل)، "أ. ش" عامل، يكبرها بثلاث سنوات، بعد قصة حب مشهودة، رزقا بالطفلة "أسماء" المجني عليها؛ في البداية كانت حياة الأسرة هادئة، تسير على وتيرة واحدة، فالأب يعمل في شركة بمنطقة المرج، والأم ترعى شئون بيتها وطفلتها.

حادث مروع.. مصرع 10 أشخاص بطريق المطار

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بمدخل طريق المطار، اتجاه المعادي في منطقة الشروق.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفى القاهرة الجديدة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.