أخبار مصر | الأزهر يقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعات غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعات غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية غدًا الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم اتخاذ القرار حول تعطيل الدراسة يوميًا حسب طبيعة الأحوال الجوية بالمحافظات، وتَمَكُن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

وقررت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تعطيل الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات نظرا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وكذا وفقا لقرار رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا الثلاثاء.