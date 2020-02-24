أخبار مصر | الزهار: 35 توصية لصالح الآثار نتيجة مؤتمر الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزهار: 35 توصية لصالح الآثار نتيجة مؤتمر الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح الزهار الآثاري والكاتب والمسؤول الإعلامي للمؤتمر العلمي "الدقهلية بين الماضي والحاضر" إن هناك جهود حثيثة تقوم بها وزارة السياحة والآثار للنهوض بالحركة العلمية والبحثية، ومنها مؤتمر اليوم والذي خرج بخمسة وثلاثون توصية سوف تسهم في النهوض العلمي فيما يخص ترميم آثار المحافظة واستكمال الاكتشافات الأثرية والتسويق السياحي لها وتنميتها بشكل مستدام.

وكان المؤتمر قد انطلق عصر اليوم في مكتبة مصر العامة بالمنصورة والذي تزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية.

وأشار الزهار إلى أن المؤتمر ضم أبحاثًا متنوعة فى ثلاث جلسات علمية إضافة لجلسة ختامية والتي أعلنت فيها التوصيات والتي جاءت أهمها حول ضرورة التركيز على المزيد من الإنتاج العلمي "رسائل الماجستير والدكتوارة والأبحاث المتحصصة"، وهو ما يساهم في إثراء الواقع العملي للآثار، كما أوصى المؤتمر ببحث تسجيل المزيد من المواقع الأثرية في المحافظة، والعمل على ترميم الآثار المسجلة بها، وإعادة توظيف المواقع الأثرية بالمحافظة بما يتناسب مع طبيعتها الأثرية وحالتها الإنشائية.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد طمان مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء، إن أهم الأبحاث التي قدمت في المؤتمر كان منها "جزيرة تونة ببحيرة المنزلة تنيس" للباحث طارق إبراهيم الحسيني مدير عام منطقة آثار بورسعيد وبحيرة المنزلة، و"الأنبا باسيليوس ودوره في التنمية العمرانية لكنائس الدقهلية في القرن التاسع عشر" للباحث أيمن سعد، و"التطور العمراني لمدينة المنصورة" للباحث أحمد المنسي مفتش آثار الدقهلية، و"نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة لتراث محافظة الدقهلية المادي" للآثاري سامح الزهار.

فيما قالت مقرر المؤتمر منى عمرية المتخصصة في علم الآثار، إن التوصيات الـخمس وتلاتين التي انتهى إليها المؤتمر سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة كافة هذه التوصيات، ووضع الخطط المناسبة لتفعيلها على أرض الواقع، ثم البدء في تنفيذها خلال فترة وجيزة.