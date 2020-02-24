أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.