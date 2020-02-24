أخبار مصر | محافظ القاهرة: الحركة المرورية بنفق الأزهر تسير بشكل طبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: الحركة المرورية بنفق الأزهر تسير بشكل طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الحركة المرورية بنفق الأزهر تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر بسقوط الأمطار التي تعرضت لها العاصمة.

وشدد محافظ القاهرة على كافة الأجهزة التنفيذية بالعاصمة، ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ويناشد محافظ القاهرة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر الجوية ويهيب بالمواطنين الاطمئنان وعدم الانزعاج والتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة وبمختلف أحياء المحافظة في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع بنفسه من شوارع القاهرة وغرفة الأزمات المركزية على مدار الساعة وأنه شدد على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.