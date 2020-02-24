شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة بمعاهد الأزهر والجامعة غدًا الثلاثاء على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة غدًا الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم اتخاذ القرار حول تعطيل الدراسة يوميًا حسب طبيعة الأحوال الجوية بالمحافظات، وتَمَكُن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

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