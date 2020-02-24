شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الرئيس السيسي أعاد مصر لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، فئة في المجتمع تعترض دائمًا على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، معقبًا: «هذه الفئة مُحبطة وعايزة تشوف مصر بضغطة كليك زي دبي».

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وقال «الحسيني»، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، إن هذه الفئة لا تتحمل النقد ومعترضة دائمًا وتتحدث عن السلبيات وليس الإيجابيات، مشيرًا إلى أن السلبيات كانت موجودة لكنها قلت، مع توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأوضح أن الاتحاد الإفريقي كان ينظر لمصر على أنها دولة مُهمشة أو متعالية ولا يريدون تطبيق علاقات معهم، لكن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لأول مرة انتهى هذا الأمر تمامًا، بل الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى لإحياء العلاقات مع دول إفريقيا وسافر للعديد من الدول التي لم نسمع عنها، وأقام علاقات ومبادرات واتفاقيات ثنائية، لم تحدث منذ 30 عامًا.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية كان ينادي بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ستينيات القرن الماضي، لكن لم تُنفذ لعدم توحيد الرؤى ووجود صراعات ونزاعات بين الدول الإفريقية، بسبب الأيادي الخارجية التي تلاعبت بها، مؤكدًا أن وحدة إفريقيا ستعجلها منافسًا قويًا للأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكيتين.