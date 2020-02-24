شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك أمام الأهلي: مشهد مؤسف وسنطبق اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن أسفه لانسحاب الفريق الأول لنادي الزمالك من مباراة القمة 119 أمام الأهلي، الاثنين، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

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وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة».

وتابع الاتحاد: «علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة».