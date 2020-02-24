شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك أمام الأهلي: مشهد مؤسف وسنطبق اللائحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن أسفه لانسحاب الفريق الأول لنادي الزمالك من مباراة القمة 119 أمام الأهلي، الاثنين، ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة».
وتابع الاتحاد: «علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة».
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