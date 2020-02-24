شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تطلق «أيو سينما» لبناء القدرات المعرفية والقيادية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أولى فاعليات برنامج «أيو سينما»، كأحد أبرز برامج بناء القدرات المعرفية والقيادية لطلاب الجامعة، بمسرح رعاية الشباب وبمشاركة العديد من طلاب جامعة الاسكندرية.

وقال «جابر» في بيان، الاثنين، إنه سيجري تنظيم البرنامج كل يوم خميس من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بمسرح الجامعة، والإعلان عن البرنامج بين طلاب الجامعة بجميع كلياتها، كما سيتولى الفريق المركزي لرابطة الصفوة بالجامعة وغيرهم تنظيم البرنامج والإعلان عنه وعن موعد ومكان انعقاده، وتوزيع اشعارات رغبه بالحضور والمشاركة للطلاب.

Advertisements

ولفت إلى أن الافتتاح تضمن عرض فيلم تسجيلي يحمل العديد من الرسائل الهادفة للشباب بطريقة تثير انتباههم إلى ضرورة تحمل المسئولية، وتحفيزهم لبناء قدراتهم من أجل مستقبلهم، ومشاركتهم في البحث عن حلول لمشاكل مجتمعهم.

وأكد أن البرنامج الجديد الذي تضيفه جامعة الإسكندرية إلى أنشطتها يهدف لخدمة طلابها ،وبناء قدراتهم، باعتباره برنامج يتنوع بين الثقافي والعلمي، ويهدف لنشر المعرفة، وجذب إهتمام الشباب للمحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة، وأدارة البيئة، وفهم وتبني أهداف التنمية المستدامة لخير الحاضر والمستقبل، بالأضافة لكونه أحد برامج بناء القدرات المعرفية والقيادية للشباب التي تتبناها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية والمجمع العلمي المصري.

وفى ختام اللقاء دار نقاش بين طلاب جامعة الإسكندرية مبدين اهتمامهم ورغبتهم في استمرار برنامج أيو سينما وعرضه لأفلام مماثلة أسبوعيآ لما لمسوه من عمق الرسالة التي يحملها البرنامج وما يمكن ان يضيفه في بناء قدراتهم المعرفية والقيادية، والتى تعتمد على توصيل الرسالة من خلال مجموعة من العروض المعرفية القصيرة لمتخصصين في الموضوع يتبعها مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تخدم أهداف البرنامج وتحفز الشباب لحمل رسالته والعمل بها والأقتداء بها.