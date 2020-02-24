شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بمدارس الجيزة بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتأجيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 25/2/2020 بمدارس المحافظة. جاء القرار في إطار حرص المحافظة على سلامة الطلاب، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتفادياً لحالات التكدسات والازدحامات المرورية.

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