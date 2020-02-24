شكرا لقرائتكم خبر عن «#ستاد_القاهره_للرجال_فقط» يتصدر «تويتر» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر هاشتاج «#ستاد_القاهره_للرجال_فقط» قائمة الأكثر تداولًا على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي على مصر.

وإليكم نماذج لأبرز التغريدات على الوسم.

وكان النادي الأهلي وصل إلى استاد القاهرة للعب مباراة القمة أمام الزمالك في الثامنة والنصف.

فيما غادر لاعبو فريق شباب الزمالك حافلة الفريق المتوجهة إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، بعد أن تعطلت بهم في ميدان التحرير.

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وغادر جميع اللاعبين إلى منازلهم في إشارة إلى عدم ذهابهم إلى المباراة.

وثبت إداري فريق الزمالك الواقعة في محضر رسمي لإرسالها إلى اتحاد الكرة لبيان سبب عدم ذهاب الفريق إلى الملعب لخوض المباراة.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه «إذا خصمت نقطة من الزمالك سأعتزل المحاماة ومجلس النواب، سيغادر مصر».

وتابع منصور، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، إن «إرادة ربنا وراء عدم ذهاب أتوبيس الزمالك للاستاد، وعدم لعب المباراة».

وتابع: «كل ما حدث موثق ومسجل وأتحدى أي حد يخصم نقطة من الزمالك»، معلقا: «الزمالك ما انسحبش.. ومافيش نقطة هتتخصم من الفريق بالدور».