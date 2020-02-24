شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفوّض رؤساء الجامعات في تعطيل الدراسة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فوض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات للتنسيق مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب بشأن قرار انتظام الدراسة بالجامعات غدا الثلاثاء ٢٥ فبراير، وفقًا لظروف الطقس بكل محافظة.

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