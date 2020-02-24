شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إذا خصمت نقطة من الزمالك سأعتزل المحاماة ومجلس النواب وأغادر مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه «إذا خصمت نقطة من الزمالك سأعتزل المحاماة ومجلس النواب، وأغادر مصر».
وتابع منصور، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، إن «إرادة ربنا وراء عدم ذهاب أتوبيس الزمالك للاستاد، وعدم لعب المباراة».
وتابع: «كل ما حدث موثق ومسجل وأتحدى أي حد يخصم نقطة من الزمالك»، معلقا: «الزمالك ما انسحبش.. ومافيش نقطة هتتخصم من الفريق بالدور».
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