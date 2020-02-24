شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تُغرق التجمع الخامس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغرقت الأمطار منطقة التجمع الخامس، وتسببت في تكدس مروري في اتجاه شارع التسعين، وفي محور المشير طنطاوي، بسبب برك المياه.
كما شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، الاثنين، سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية.
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