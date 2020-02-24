شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر " يقرر تأجيل الدراسة بالمعاهد فى نظاق محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأزهر الشريف تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بالقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية ،وكان اللواء خالد عبد العال ، تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، في تصريحات لـ "الخليج 365 " ،ان تعطيل الدراسة بالمعاهد الازهرية متروكا للمحافظين والازهر ملتزم بما يصدر من المحافظين وما يطبق على طلاب مدارس التربية والتعليم سيطبق علي طلاب المعاهد الأزهرية.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن تأجيل الدراسة يرجع لتقديرات كل محافظ في محافظته، موضحا أن قرار تعطيل الدراسة يرجع لكل محافظ.

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تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.