شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ حملة لإزالة تعديات الباعة على مزلقان ناهيا بالدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها على منطقة كوبرى مشاة مزلقان ناهيا، بحى الدقى، حيث اشتركت اجهزة أحياء الدقى وبولاق لرفع إشغالات الباعة الجائلين.

وأشرف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، واللواء إيهاب مكاوي، رئيس حى بولاق الدكرور، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارتى الإشغالات، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

و نفذت امس الأجهزة التنفيذية لحى الدقى بالجيزة، حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بالتنسيق مع اللواء إيهاب مكاوي رئيس حي بولاق ومديرية أمن الجيزة والإدارات المعاونة بالحي لرفع إشغالات الباعة الجائلين علي كوبري مشاة مزلقان ناهيا الواقع بين حي الدقي وبولاق الدكرور، وبالتنسيق مع هيئة نظافة الجيزة لرفع المخلفات بعد الانتهاء من الحملة، حيث تم رفع كافة الإشغالات وفتح الكوبري أمام المشاة والمواطنين .

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وقالت محافظة الجيزة إنها تلقت عدد من شكاوى المواطنين بكثرة الإشغالات والباعة بكوبري مزلقان ناهيا، وع) ى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأهمية تحقيق رضا المواطن والاستجابة الفورية للشكاوي.

وكان محافظ الجيزة أكد ان المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص و استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.