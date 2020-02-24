شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة المنتج السينمائى هارفى واينستين بتهمتى الاعتداء الجنسى والاغتصاب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدين المنتج السينمائى الأمريكى، هارفى واينستين، بتهمتى الاعتداء الجنسى والاغتصاب ،لكنه برئ من تهمة "التربص الجنسى" الرئيسية، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما، وأدانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء المنتج النافذ جدا سابقا بارتكاب أفعال جنسية إجرامية واغتصاب.

إلا انه لم يدن بتهمة "التربص الجنسى" التي كان من شانها ان تؤدي الى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.