شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة المنتج السينمائى هارفى واينستين بتهمتى الاعتداء الجنسى والاغتصاب..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدين المنتج السينمائى الأمريكى، هارفى واينستين، بتهمتى الاعتداء الجنسى والاغتصاب ،لكنه برئ من تهمة "التربص الجنسى" الرئيسية، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما، وأدانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء المنتج النافذ جدا سابقا بارتكاب أفعال جنسية إجرامية واغتصاب.
إلا انه لم يدن بتهمة "التربص الجنسى" التي كان من شانها ان تؤدي الى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وتوصّلت هيئة المحلفين في نيويورك، إلى أن وينستين، مذنب في جرائم سوء السلوك الجنسي التي أشعلت الحملة العالمية لمحاربة التحرش، وهو ما يشجع المزيد من النساء على التقدم بشكاوى ضد الاعتداءت الجنسية وسيغير طريقة المحاكمة بسبب هذه الجرائم، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، ستكون لهذه الإدانة آثار بعيدة المدى على العلاقات بين الجنسين في مكان العمل، سواء في هوليوود أو خارجها.
ويواجه وينستين، خمس تهم ضده من بينها الاغتصاب، والاعتداء، ليأتى القرار بأنه مذنب من هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء استغرقت خمسة أيام للوصول إلى حكمها.
وهارفي وينستين واحد من أكثر شخصيات هوليوود نفوذاً، ما جعل هذه القضية واحدة من أشهر القضايا في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الماضية، ويواجه وينستين احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما، إلا أنه لم يدن بتهمة "التربص الجنسى" التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأدت هذه القضايا إلى اشتعال الحملة العالمية ضده نذ عام 2017، وهى التى كانت بمثابة صرخة من الضحايا حول العالم ضد المعتدين، بدءًا من أكثر من 80 امرأة تحدثن علناً ضد وينستين، من بينهن مشاهير.
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة المنتج السينمائى هارفى واينستين بتهمتى الاعتداء الجنسى والاغتصاب..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.