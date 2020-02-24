الخليج 365: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة.

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