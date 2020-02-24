اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا.

السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا

مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل قرب مطار القاهرة

دفاع الإرهابى هشام عشماوى ينفى ما نشرته العربية بشأن تنفيذ حكم إعدام موكله

النيابة الإدارية تحيل 16موظفا ببريد الفيوم للمحكمة بتهمة اختلاس 6ملايين جنيه Advertisements

البرلمان يوافق على زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل

أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا فى مصر.. وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

وفاة سادس حالة بفيروس كورونا فى إيطاليا فى أسوأ تفش للمرض خارج آسيا

"الأرصاد": أمطار غزيرة ورعدية غدا على كافة الأنحاء والصغرى بالعاصمة 10درجات

اتحاد الكرة: لا يجوز للأهلى التصعيد الدولى مباشرة ضد الجبلاية فى عقوبات السوبر

وزير الرياضة بعد استضافة كأس العالم للخماسى: مصر أصبحت محط أنظار العالم

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