شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم يتقدم بطلب اللعب من دون جمهور بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييلي جرافينا، أنه تقدم بطلب من السلطات لبحث إمكانية إقامة المباريات المقبلة في الدوري خلف أبواب موصدة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال غرافينا بعد اجتماع في روما: "تقدمنا بطلب رسمي لوزير الصحة روبرتو سبيرانتسا من أجل إقامة المباراة المقررة الخميس بين إنتر ميلان ولودوغورتس في يوروبا ليغ (مسابقة الدوري الأوروبي) خلف أبواب موصدة"، مضيفا "نتوقع ردا سريعا والأجواء كانت إيجابية".

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وأشار غرافينا إلى أنه تقدم بطلب مماثل في ما يخص المباريات المقررة في الدوري المحلي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، لا سيما مواجهة القمة بين يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر وإنتر ميلان الثالث، موضحا: "ستكون هناك مباريات خلف أبواب موصدة منذ الأحد على الأرجح".

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة أمس الأحد في "الكالتشيو"، بينما أثّر انتشار الفيروس لا سيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وسجلت حتى الآن في إيطاليا أكثر من 200 حالة وتوفي 7 أشخاص نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الصين، حيث أودى بحياة قرابة 2600 شخص حتى الآن من أصل 77 ألف إصابة.