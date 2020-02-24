محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية النيل، اليوم الاثنين، إزالة 37 حالة تعد في 6 محافظات.
وأضافت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" أن الحملة التي نفذها القطاع بالتنسيق مع قوات إنفاد القانون تسملت نطاق محافظات (المنوفية - بني سويف - المنيا - أسيوط- سوهاج - قنا).
كانت هذه تفاصيل خبر "الري": إزالة 37 حالة تعد على مياه النيل في 6 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.