رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية.

يأتي هذا في ظل موجة طقس سيئ، ضربت البلاد اليوم الاثنين، وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، أمطارًا كثيفة ورياحًا وصلت للعاصفة.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدًا.