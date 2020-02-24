الحماية المدنية تستعين بسيارات شفط المياه لسحب تراكمات الأمطار بالشوارع والميادين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استعانت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات شفط المياه؛ لسحب تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بالشوارع والميادين الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

والمناطق التي تشهد زحام مروري جاء أبرزها على النحو التالي، محور صلاح سالم بمعظم اتجاهاته، ومحيط أنفاق المرغنى والعروبة في مصر الجديدة، وكباري أكتوبر و15 مايو والجلاء والجامعة ومحور 26 يوليو والطريق الدائري.

كما شهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات مرورية من أمام جامعة القاهرة للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى دوران ميدان النهضة.

ودفع قوات الحماية المدنية بسيارات "شفط مياه"؛ لتخفيف الكثافات المرورية على شوارع وميادين القاهرة والجيزة.