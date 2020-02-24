محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيبت طفلة بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في منطقة كرداسة. تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من أحد المستشفيات باستقبال طفلة مصابة بكسور متفرقة بالجسم. التحريات الأولية أشارت إلى أن طفلة سقطت من الطابق الثالث لدى اختلال توازنها، وجرى نقلها لأقربمستشفى للعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بكرداسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.