رجال المرور ينتشرون بالقاهرة والجيزة لمساعدة أتوبيسات المدارس في توصيل الطلاب للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
شهدت محافظتي القاهرة والجيزة انتشار مكثف لرجال المرور، لمساعدة أتوبيسات المدارس في توصيل التلاميذ إلى منازلهم، وفتح الطرق وإزاله العوائق لتيسير عودتهم إلى منازلهم في مواعيدهم المعتادة.
وقامت كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة المختلفة، بالتحرك والانتشار السريع والتواجد الفعال، منذ بدء هطول الأمطار بعدد من مناطق العاصمة، حيث تم الدفع بأجهزة الشفط المحمولة وسيارات الشفط التي ستقوم بالتعامل مع مياه الأمطار منذ بدايتها تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة.
تسببت تراكمات المياه في الشوارع جراء الأمطار الغزيرة، في كثافات مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة، خاصة خلال وقت الذروة بسبب زيادة الأحمال.
ويعكف رجال الأمن على الانتشار في ميادين القاهرة والجيزة كافة؛ لخفض حدة الكثافات وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها.
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