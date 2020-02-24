مصر | إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت طفلة، اليوم الإثنين، من الطابق الثالث بأحد العقارات، بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة كرداسة من أحد المستشفيات بوصول طفلة من الطابق الثالث بأحد العقارات، بنطاق المركز، إثر اختلال توازنها.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

