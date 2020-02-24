مصر | مصرع شاب صعقا بالكهرباء في أطفيح بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شاب صعقا بالكهرباء في أطفيح بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفظ مساء اليوم الإثنين، شاب أنفاسه، متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لصعق كهربائي، بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي، بقرية صول بنطاق المركز.

وتوصلت التحريات إلى أنه صُعق كهربائيا، إثر ملامسته عمود كهربائي، إثر سقوط الأمطار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

