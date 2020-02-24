أخبار مصر | الأزهر الشريف يهنئ الكويت بيومها الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف يهنئ الكويت بيومها الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ ٥٩ لليوم الوطني للكويت، والذي يوافق ٢٥ فبراير من كل عام.



وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره الكبير لجهود أمير الكويت في دعم التضامن العربي وما تشهده دولة الكويت من ازدهار وتنمية واستقرار، داعيًا الله -عزوجل- أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأنْ يُحقِّق لها ولأمَّتنا العربية والإسلامية الأمنَ والاستقرارَ، والوحدة والرخاء.