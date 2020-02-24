أخبار مصر | 8 معلومات عن الشيخ عبدالله رشدي "الممنوع من الصعود على المنبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلومات عن الشيخ عبدالله رشدي "الممنوع من الصعود على المنبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليست هي المرة الأولى التي تثير فيها تصريحاته الجدل، ولكن طالما كان الداعية الشيخ عبدالله رشدي مصدرًا للسجال، خاصة وأن تصريحاته اتسمت كثيرًا بالغرابة، ولم تكن هي المرة الأولى التي تتخذ فيها وزارة الأوقاف إجراءً ضده.

وقدمت شئون الدعوة بوزارة الأوقاف، مذكرة بشأن ما يثيره الداعية عبد الله رشدي، على صفحاته من آراء مثيرة للجدل، بالإضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.

وقالت في بيان لها: "إن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه".

وقرر الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، بناءً على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشأن، منع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها وواقعنا الراهن.



وتقدم "الفجـر" 8 معلومات عن الشيخ الممنوع من الصعود على المنبر، عبدالله رشدي:

1- هو إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب.

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2- مواليد محافظة القاهرة 3 فبراير 1984.

3- مُنع من صعود المنبر عام 2017 بسبب تصريح يكفر غير المسلمين.

4- في أغسطس 2019 أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بعودته للعمل مرة أخرى.

5- قدم برنامج "شريان الخير" على قناة "المحور وتم إيقافه بعد أول حلقة.

6- تمت إحالته للتحقيق بتاريخ 2 ديسمبر 2019.

7- اتُهم بتكفير مجدي يعقوب عبر الفيسبوك لكنه نفى ذلك.

8- أحالته وزارة الأوقاف مرة أخرى للتحقيق ومنعه من صعود المنبر بسبب "آرائه المثيرة".