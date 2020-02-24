أخبار مصر | عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين، تشهد سقوطًا للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون رعدية أحيانًا، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.​



وشهدت اليوم محافظة القاهرة تساقط لمياه الأمطار الغزيرة على كافة أنحائها.