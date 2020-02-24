أخبار مصر | السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عدد من السيارات المملوكة للمواطنين بمحافظة القاهرة، للغرق في العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة؛ وذلك بعد استمرار هطول الأمطار لساعات طويلة الويم الإثنين، وارتفاع منسوب المياه لأمتار.

وضربت حالة من الشلل المروري شوارع محافظة القاهرة، اليوم الإثنين؛ بعد استمرار لهطول الأمطار لساعات، مما أدى إلى توقف الطرق الرئيسية والميادين العامة.

Advertisements

وتستمر محافظة القاهرة في أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بمنطقة مدينة نصر؛ حيث دفعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.