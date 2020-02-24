أخبار مصر | التعليم: حسم قرار أجازة الغد من اختصاص المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: حسم قرار أجازة الغد من اختصاص المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تحديد غدًا إجازة من عدمه ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

وقالت المصادر إن هذا الأمر يترك للمحافظات، حيث من حق المحافظ أن يعلن موقف الدراسة من عدمها في حالة الطقس السيء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.