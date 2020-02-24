شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الصناعة عصب الأمة والاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأمريكي هو رقم 1 على مستوى العالم، بفضل إنتاج الولايات المتحدة من الحديد، مؤكدًا أن الصناعة هي عصب الأمة والاقتصاد الوطني.
وأضاف «حمزة»، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت أن 2020 سيكون عام الصناعة، ووجهت الحكومة لإطلاق مبادرات مهمة، منها مبادرة 100 مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة، وإحياء شرايين الصناعة المصرية لأنها جفت، مؤكدًا أن المصانع هي عصب الأمة.
وأشار إلى أنه نادى بهذا الأمر منذ 2011، لسرعة حل مشكلات أصحاب المصانع المتعثرة، خاصة بعد تعرض الدولة للانفلات الأمني وسرقة سيارات المصانع والإنتاج، فضلًا عن استيراد المنتجات من الخارج، وإحداث عبء على الموازنة المصرية.
وأبدى محمد حمزة الحسيني إعجابه الشديد بطريقة عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: «الرئيس السيسي يعمل ولا يتحدث، وأنا بحب اللي بيشتغلوا وبعدين يعلنوا عن مشاريعهم».
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