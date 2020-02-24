شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تعليق الدراسة فى مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليق الدراسة في مدارس القاعرة غدا الثلاثاء.

Advertisements

وأوضح «عبدالعال»، في تصريح خاص لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن تعليق الدراسة جاء بسبب الأمطار التي ضربت القاهرة اليوم.

كما قرر محافظ القاهرة إرجاء موعد اجتماع المجلس التنفيذى الذي كان مقررا عقده غدًا الثلاثاء إلى موعد لاحق .

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء باستمرار التواجد بالشارع لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار التي تعرضت لها القاهرة اليوم.