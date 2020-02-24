شكرا لقرائتكم خبر عن صدور اللائحة التنفيذية لـ«تنظيم الإعلام»: تصريح مسبق للتصوير فى الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، وتضمنت 26 مادة.

وتنص المادة الثانية من اللائحة على أن يضع المجلس نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المُلاك والمساهمين، وأنه يجب على من يرغب في إصدار صحيفة إخطار المجلس بذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكلين التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى، ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس لعرضها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من إحالة الإخطار إليها.

وتنص المادة الثالثة على أنه على المجلس إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار، وإذا لم يقم المجلس بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملًا، وإذا لم يقدم صاحب الإخطار البيانات المطلوبة للمجلس خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل البيانات.

وأوضحت المادة الرابعة أنه يجب أن تصدر الصحيفة خلال الـ3 أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال 6 شهور زال الأثر القانونى للإخطار.

وألزمت المادة 5 الصحف بطبع إصداراتها الورقية في مطابع داخل مصر مرخص لها بممارسة نشاط الطباعة، كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس بـ20 نسخة من كل إصدار ورقى لها فور الإصدار ونسخة من الإصدار الإلكترونى شهريًا.

وتجيز المادة 6 للمؤسسة الصحفية بعد إخطار المجلس تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلام أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة قانونًا، فيما ألزمت المادة 7 المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الـ3 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

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وأوضحت المادة 8 أنه يجب على الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذي يمتلك صحيفة أو نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه بحسب الأحوال، التصرف في ملكية الصحيفة أو نسبة من الأسهم الزائدة التي تخول له حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى.

وأكدت المادة 9 أنه لا يجوز التصرف في الصحيفة أو حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج في مؤسسة صحفية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية.. فيما نصت المادة 10 على أن يضع المجلس النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية واسم الوسيلة وشعارها واللغة التي تبث بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان ميزانيتها وعنوانها، واسم مسؤول البث ومدير البرامج، ومكان البث، ويوقع الطلب من الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية.

ووفق المادة 11 يُقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره 250 ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، و50 ألفًا بالنسبة للموقع الإلكترونى، وتقيد الأمانة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص بذلك الغرض، وتحيل الطلبات إلى لجنة التراخيص بالمجلس خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وعرضه على المجلس خلال 30 يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها.

وتوجب المادة 14 أن تُبث الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها، ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس بعد إجراء الفحص اللازم.

وحسب المادة 15 يجب أن يكون لكل وسيلة إعلامية مسؤول للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، كما يكون لها مدير للبرامج وعدد من المحررين المسؤولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم من أقسامها، ويشترط أن يكون مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

وأوجبت المادة 16 على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التي تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، وأجازت المادة 17 للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة الاستيراد.

وأكدت المادة 21 أنه لا يجوز إجراء أو تسجيل أو تصوير لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الذي يحدد ضوابط وإجراءات شروط منح التصريح ومدته. وتنص المادة 22 على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلًا أو مباشرًا من داخل مصر إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى يعمل من داخل مصر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقا للقواعد والشروط التي يحددها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس، ويستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة من خارج المناطق الإعلامية، شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى. وشددت المادة 23 على أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأى صورة داخل مصر لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس.

وحظرت المادة 24 حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» دون ترخيص من المجلس، ووفقًا للقواعد والشروط التي يضعها، ومن هذه الأجهزة «SNG» و«LIVE VIEW»، فيما ألزمت المادة 26 كل صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى يقوم بالإعلان بأن يخطر مصلحة الضرائب بالإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها.