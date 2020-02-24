شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وفصل التيار الكهربائي في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القليوبية أمطارًا غزيرة خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، الاثنين.

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الاستعداد القصوى، حيث تم فصل التيار الكهربائى عن العديد من المدن والقرى تحسبا للطوارئ بالتزامن مع موجة الأمطار.

وقالت المحافظة في بيان، إن غرفة العمليات تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الموقف، وإن هناك تنسيقًا كاملًا مع شركتى الكهرباء والمياه للتدخل السريع والفوري.

أمطار غزيرة في القليوبية