شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وفصل التيار الكهربائي في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت القليوبية أمطارًا غزيرة خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، الاثنين.
وأعلنت محافظة القليوبية حالة الاستعداد القصوى، حيث تم فصل التيار الكهربائى عن العديد من المدن والقرى تحسبا للطوارئ بالتزامن مع موجة الأمطار.
وقالت المحافظة في بيان، إن غرفة العمليات تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الموقف، وإن هناك تنسيقًا كاملًا مع شركتى الكهرباء والمياه للتدخل السريع والفوري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة وفصل التيار الكهربائي في القليوبية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.